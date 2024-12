Dramat na drodze do polskiej granicy. Nie żyje siedem osób

W niedzielę rano, w okolicach miejscowości Czyżyków, niedaleko Lwowa , doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na trasie Tarnopol-Rawa Ruska zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, ciężarówka i mikrobus.

Jak podała policja obwodu lwowskiego, wszystkie ofiary śmiertelne to pasażerowie mikrobusa. Wypadek miał miejsce około godziny 5.30 czasu lokalnego (4.30 w Polsce). Trasa, na której doszło do zdarzenia, prowadzi do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska.