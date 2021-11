Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje polityk Prawa i Sprawiedliwości

Co było przyczyną tragicznego wypadku? - Z dotychczasowych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 39-letni mieszkaniec gminy Pajęczno kierujący samochodem marki fiat punto prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, wjechał do rowu, po czym dachował - opowiada serwisowi radiozw.com.pl nadkomisarz Iwona Kaszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.