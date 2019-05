Tragiczny wypadek niedaleko Biłgoraju. Zginął 39-letni policjant

W czwartek rano doszło do tragicznego wypadku między miejscowościami Rakówka a Przymiarki w woj. lubelskim. Zderzyły się dwa samochody. Jednym z nich podróżował policjant. Został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.

Samochody zderzyły się czołowo (OSP KSRG Księżpol)

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni kierowca opla zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzył się z citroenem, którym kierował policjant. 39-letni policjant z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Niestety, mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji, nie udało się uratować naszego kolegi - informuje sierż.szt. Joanna Klimek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.

Osierocił dwie córeczki

Policjant, który zginął, jechał właśnie na służbę. Pracował w biłgorajskiej komendzie. To 39-letni starszy sierżant Tomasz Iwaniec. W policji pracował od dwunastu lat. Pozostał żonę i dwie córeczki.

Na oficjalnym profilu polskiej Policji na Twitterze kondolencje rodzinie policjanta złożył Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk.

Źródło: KPP w Biłgoraju