Holender upozorował własne porwanie. Chciał się usprawiedliwić przed żoną

43-letni obywatel Holandii zgłosił mokotowskiej policji, że został uprowadzony przez trzech mężczyzn. Jak się okazało, obcokrajowiec wymyślił porwanie, bo chciał usprawiedliwić swój nagły przyjazd do Polski z powodów sercowych. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty.



Podejrzani mogli być narodowości rosyjskiej lub ukraińskiej i mieli ze sobą torby z narkotykami. Sterroryzowali go i kazali się zawieźć do Polski. Holender ukradkiem pisał SMS-y do żony. Poinformował ją, że został porwany i jedzie do Polski ze swoimi oprawcami.