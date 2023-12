Tragiczny wypadek na torach. Z busa nic nie zostało, kierowca zginął na miejscu

Jak informuje OSP w Wolinie, przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, nie ma rogatek, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną. "To bardzo smutna informacja, która dotknęła nas wszystkich. Bezpieczeństwo na drogach i odpowiedzialność każdego kierowcy za swoje czyny odgrywają ogromną rolę. Niestety, w tym przypadku nie były spełnione podstawowe warunki bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym" - czytamy we wpisie OSP.