Tragiczny wypadek na torach. Mężczyznę potrąciły dwa pociągi

We wtorek po południu we wsi Jesionka koło Żyrardowa doszło do wypadku kolejowego. Mężczyzna został potrącony przez dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach. Zmarł na miejscu. Są duże utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mężczyzna nie przeżył wypadku (East News, Fot: Tomasz Jastrzębowski)

- Mężczyzna został najpierw potrącony przez pociąg relacji Węgliniec-Warszawa Wschodnia, a następnie przez pociąg towarowy, który jechał w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Skierniewic - powiedziała rmf24.pl rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie st. asp. Agnieszka Ciereszko.

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 12.10.

- Osoba postronna wtargnęła na linię kolejową poza przejściami i przejazdami, wprost pod nadjeżdżający pociąg - powiedział Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nie jest jeszcze znana tożsamość mężczyzny.

Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Ruch kolejowy w obu kierunkach był utrudniony. Po godz. 15.31 wznowiono wahadłowo ruch pociągów po jednym torze na trasie Żyrardów-Skierniewice.

Źródło: rmf24.pl