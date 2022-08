Tragiczny wypadek na Podlasiu. Motolotnia runęła na ziemię

Do rozbicia motolotni, którą leciały dwie osoby, doszło 23 lipca na lotnisku Zator w Gierałtowiczkach ok. godz. 20. Pomimo prób reanimacji pilot zmarł. Druga osoba w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala w Krakowie na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.