Groźny wypadek na obwodnicy. Kobieta spadła z mostu

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło we Wrocławia na obwodnicy na Moście Rędzińskim. Kobieta wysiadła z auta osobowego, które chwilę wcześniej uczestniczyło w kolizji. Usiłując uchronić się od potrącenia, kierująca spadłą na nadrzeczny wał. Ranna trafiła do szpitala.