Tragiczny wypadek na Maderze. Znamy prawdopodobną przyczynę

Według niemieckich mediów prawdopodobną przyczyną wypadku autokaru na Maderze mogło być zablokowanie pedału gazu. W wypadku zginęło 29 osób, 27 jest rannych, w tym 4 są w stanie krytycznym.

Do wypadku autokaru z niemieckimi turystami doszło na zakręcie, określanym przez miejscowe władze jako czarny punkt na drodze. Turyści jechali z hotelu do restauracji, w której mieli zjeść kolację. Nigdy tam jednak nie dotarli. Do wypadku doszło zaledwie 200 metrów od hotelu.