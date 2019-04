Wypadek autokaru z turystami na Maderze. Zabici i ranni

Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkanaście osób zostało rannych w wypadku autokaru na portugalskiej Maderze. Autobus zjechał ze skarpy tuż po zabraniu turystów z hotelu.

Nie wiadomo jeszcze, skąd pochodzili turyści. Lokalne media podają, że byli to przede wszystkim Niemcy.

- Polskie służby dyplomatyczne i konsularne podejmują działania w celu uzyskania informacji, co do ewentualnego udziału obywateli Polski w wypadku autobusu na Maderze - przekazała PAP rzeczniczka MSZ Ewa Suwara.

Canico to trzecie co do wielkości miasto Madery.