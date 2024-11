W stanie Uttarakhand w północnych Indiach doszło do tragicznego wypadku autokaru, w którym zginęło co najmniej 36 osób. Przyczyna wypadku pozostaje nieznana.

W poniedziałek rano w stanie Uttarakhand w północnych Indiach doszło do tragicznego wypadku autokaru, który stoczył się do głębokiego wąwozu. Jak informuje "Times of India", w wyniku tego zdarzenia zginęło co najmniej 36 osób, a wiele zostało rannych. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana.

Akcja ratunkowa

Władze lokalne poinformowały, że akcja ratunkowa nadal trwa, a pasażerowie mogą być uwięzieni we wraku pojazdu. Autokar, który wpadł w poślizg, runął do wąwozu o głębokości około 60 metrów. Wstępne informacje wskazują, że na pokładzie znajdowało się ponad 40 osób, a pojazd mógł być niesprawny.

Ewakuacja rannych

Najciężej ranni pasażerowie mają być ewakuowani do szpitali za pomocą helikopterów. Władze stanu podkreślają, że szybka reakcja służb ratunkowych jest kluczowa w takich sytuacjach. "Times of India" podkreśla, że wypadki tego typu są niestety częste w regionie, co wymaga pilnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W Indiach wskaźnik śmiertelności w wypadkach komunikacyjnych jest bardzo wysoki. Jak zauważa agencja Reutera, przyczyniają się do tego nieostrożna jazda kierowców, niewłaściwie utrzymane drogi oraz starzejące się pojazdy. W lipcu w stanie Uttar Pradesh zginęło co najmniej 18 osób w wyniku zderzenia autokaru z ciężarówką. Wcześniej, w Kaszmirze, autokar z pielgrzymami wpadł w poślizg, co doprowadziło do śmierci 21 osób.