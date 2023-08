Tragiczny, rodzinny lunch, trzy osoby nie żyją. Gospodyni podejrzana

Przypadek czy zabójstwo?

– Pracujemy nad ustaleniem, co się wydarzyło, aby sprawdzić, czy doszło do jakiejkolwiek przestępstwa, czy też jest to przypadkowa sytuacja, w której ci ludzie zmarli z powodu jakiejś formy zatrucia, nie z rąk kogoś innego – przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej w Melbourne inspektor Dean Thomas, szef wydziału zabójstw. Potwierdził też, że Erin jest podejrzana, ponieważ to ona przygotowywała posiłek.