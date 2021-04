Tragiczny pożar w Bojmiu. Wśród ofiar dzieci [ZDJĘCIA]

Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w budynku, w którym znajdują się cztery mieszkania . Ogień pojawił się na poddaszu, a do jego gaszenia wezwano 14 jednostek straży pożarnej (ok. 50 strażaków).

Mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować wszystkich mieszkańców budynku. W mieszkaniu na poddaszu, które zajęło się ogniem, mieszkała 4-osobowa rodzina. 31-latek, który zawiadomił służby o pożarze, zmarł pierwszy. Do szpitala przewieziono 32-letnią kobietę i dwoje dzieci w wieku 9 i 6 lat.

9-letnie dziecko zmarło po przewiezieniu do szpitala. Lekarze walczyli również o życie 6-letniego dziecka. Mimo podjętych działań w poniedziałek ok. południa poinformowano, że nie udało się go uratować. - Kobieta walczy o życie w Szpitalu w Łęcznej - poinformował "Tygodnik Siedlecki" mł. bryg. Paweł Kulicki, oficer prasowy siedleckiej PSP.