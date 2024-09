Tragiczny finał wycieczki w Gruzji. Nie żyje Polka

Do zdarzenia doszło we wtorek w we wsi Chkvaleri, za zachodzie Gruzji. Jak informuje telewizja Mtavari, Polka udała się na wycieczkę nad wodospad Intsra. Kobieta potknęła się i wpadła do głębokiego wąwozu, gdzie uderzyła o skały. Kobieta w wyniku doznanych obrażeń zmarła na miejscu.