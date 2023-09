Tragiczny finał poszukiwań Joanny. "Jesteśmy zdruzgotani"

- Z tego, co wiem, to zatrzymany został szwagier. Podobno przyznał się do zabójstwa. Nie mam pojęcia, jaki mógł mieć motyw, co mogło go do tego skłonić. Nikt nie chce nam nic powiedzieć, więc niewiele jeszcze wiem. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci i zdruzgotani tym, co się stało - przekazał w rozmowie z gazetą.