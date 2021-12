Tragiczne dane z MZ. Odnotowano ponad 700 zgonów

Do nieoficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia dotarło radio RMF FM. Z informacji rozgłośni wynika, że minionej doby odnotowano 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i ponad 700 zgonów. Oznacza to, że ostatnia doba była najczarniejszą od początku IV fali pandemii w Polsce. Jak podkreślono zdecydowana większość zmarłych, to osoby niezaszczepione.