Tragiczna strzelanina w USA. Nie żyje pięć osób

- Jest to oczywiście coś, co dotknęło całą społeczność. W bezpośrednim sąsiedztwie było wiele osób, które przybyły tam i są pogrążone w żałobie. To było tragiczne dla sąsiedztwa, rodziny, a nawet funkcjonariuszy. Przyjęliśmy to z ciężkim sercem - powiedziała rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa Charles Diane Richardson.