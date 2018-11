Tragiczna śmierć Tomasza M. i jego syna. Ministerstwo zabiera głos

Cały czas trwa dyskusja po tragicznej śmierci Tomasza M. i jego syna w warszawskiej sali zabaw. Teraz sprawą zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości.



Tragedia na sali zabaw

Do tragedii doszło w niedzielę na sali zabaw "Kolorado" przy ulicy Konarskiego na warszawskim Bemowie. 35-letni mężczyzna miał tego dnia wyznaczone przez sąd spotkanie z dwojgiem swoich dzieci - 4-letnim Arturem i 6-letnią Kornelią, które na co dzień znajdują się pod opieką matki. Spotkanie odbywało się na sali zabaw i było nadzorowane przez kuratora. Tomasz M. w pewnym momencie poszedł ze swoim kilkuletnim synem do łazienki.