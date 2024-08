Tragiczna śmierć. Nie żyje prezes OSP

Pożegnalny wpis zamieściła w mediach społecznościowych również jednostka do której należał zmarły. "Dziś rano w tragicznym wypadku śmierć poniósł nasz prezes, druh Zdzisław Panuciak... Prezesie to co zrobiłeś dla społeczeństwa nigdy nie zostanie zapomniane..." - napisali na Facebook'u strażacy z OSP Turzyniec.