Tragiczna śmierć 2-letniej Lilianny z Piły. Matka i jej partner zostali oskarżeni

Para 24-latków z Piły została oskarżona o zabójstwo 2-letniej Lilianny. Córeczka kobiety trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Prokuratura ustaliła, że jej partner brutalnie znęcał się nad dzieckiem.

Teraz matka dziewczynki Angelika B. i jej partner Szymon B. odpowiedzą za śmierć dziecka. Grozi im dożywotnie więzienie. I chociaż to mężczyzna znęcał się na 2-latką, kobieta nie zrobiła nic, by go powstrzymać lub jej pomóc.