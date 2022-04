Tragiczna impreza w Czarnej Wsi. Trzech mężczyzn śmiertelnie zatruło się nieznanym alkoholem

Jak donosi portal klobucka.pl, ofiary tragicznej imprezy są trzy, ponieważ ostatni z uczestników wcześniej poszedł do domu. Gdy tam się źle poczuł to wezwano do niego pogotowie ratunkowe. Mężczyzna miał umrzeć w szpitalu. Policja aktualnie weryfikuje tę informację.