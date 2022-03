Tragedia we Wrocławiu. Rowerzysta wjechał pod tramwaj

Do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez tramwaj doszło w środę po godz. 18 na ulicy Świeradowskiej we Wrocławiu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. W przesłanym do mediów komunikacie spółka przekazała, że "rowerzysta wjechał pod tramwaj w niedozwolonym miejscu".