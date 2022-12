Tragedia w USA. Ciało 21-latka z Polski wyłowiono z wody

21-latek z Tychów nie żyje. Ciało odnalazła policja

W sobotę, 3 grudnia, mężczyzna udał się na firmowe przyjęcie bożonarodzeniowe do centrum Chicago. Później impreza przeniosła się do baru Howl at the Moon. Z relacji świadków wynika, że 21-latek wyszedł z baru około godz. 21. Najprawdopodobniej chciał wrócić do hotelu, nigdy jednak tam nie dotarł.