Tragedia w Topoli. Mężczyzna utonął w zbiorniku wodnym

W nocy z poniedziałku na wtorek służby dostały informację o dwóch topiących się mężczyznach. Jednego z nich nie udało się uratować. Drugi trafił do szpitala. Mężczyźni prawdopodobnie byli wędkarzami.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Topola (woj. dolnośląskie). O godz. 2:30 służby dostały informację, że na zbiorniku wodnym topi się dwóch mężczyzn. Przy brzegu zbiornika znaleziono akcesoria wędkarskie - informuje portal express-miejski.pl.

Świadkowie uratowali jedną z osób, która trafiła do szpitala. 30-latek miał 0,4 promila alkoholu w organizmie. Uratowany zeznał, że jego kolega poślizgnął się i wpadł do jeziora, ale nie potrafił pływać. Do poszukiwań 31-latka zaangażowano strażaków, WOPR i nurków, którzy przeczesywali dno zbiornika.