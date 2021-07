Tragedia w Stalowej Woli. Będą zmiany w prawie. "Państwo powinno być bezwzględne"

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. śmiertelnego wypadku, do którego doszło w sobotę. Na skutek czołowego zdarzenia zginęło małżeństwo. Kraksę przeżył 2,5 roczny syn pary. Policja ustaliła, że sprawca tragedii był pijany. - Przystąpimy do prac legislacyjnych, które będą bardzo mocno określały odpowiedzialność kierujących pod wpływem. Takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom poszkodowanym, które zostały przy życiu - zapowiedział we wtorek premier. O komentarz do zmian zaostrzających kary poprosiliśmy Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości. - Straszliwa tragedia, wyrazy współczucia rodzinie. Państwo powinno być bezwzględne wobec tych drogowych zabójców, bo to tak trzeba nazywać - powiedział w programie "Newsroom WP" polityk. Podkreślił, że przygotowano kodeks karny, który wprowadza zaostrzenia, ale "po stronie Sejmu zdecydowano, że nie powinien być on kontynuowany". - My chcemy do niego wrócić - mówił wiceminister.