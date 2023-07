Tragedia w słowackich Tatrach. Zginął młody rowerzysta z Polski

Tragicznie zakończyła się wycieczka rowerowa dla młodego mężczyzny, który w sobotę, 16 lipca wybrał się w góry. Jechał on trasą prowadzącą do Domu Śląskiego. Podczas jazdy, z niewiadomych do tej pory przyczyn przewrócił się i stracił przytomność. Świadkowie zdarzenia powiadomili słowackie służby ratunkowe.