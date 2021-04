Tragedia w Rzgowie. Nie żyje noworodek, rusza śledztwo ws. dzieciobójstwa

Do zdarzenia doszło w czwartek rano na terenie gminy Rzgów. Jak wstępnie ustalili śledczy, 23-latka miała urodzić dziecko w łazience. Poród przebiegł bez asysty.

W domu przebywała także teściowa kobiety. Zaniepokojona tym, że 23-latka długo nie wychodzi z łazienki, weszła do niej. Tam zauważyła leżącego w brodziku noworodka.

Wezwano pogotowie, które zabrało dziecko do szpitala. Jednak noworodek zmarł około godziny 14. Policję o sprawie powiadomili lekarze.

Rzgów. Sekcja zwłok noworodka wkrótce

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ich powstania. Sekcja zwłok, która ma ustalić, co było przyczyną zgonu, ma zostać przeprowadzona we wtorek.