Śmierć pacjentki po porodzie. Sąd nakazuje podjąć na nowo śledztwo

Do zdarzenia doszło 9 lipca 2018 roku. Pani Katarzyna była w 38. tygodniu ciąży. Rodzina wezwała pogotowie, kiedy zaczęła uskarżać się na ból głowy i brzucha. Przybyli na miejsce ratownicy zmierzyli pani Katarzynie ciśnienie – było wysokie, 200/130 mmHg. O godzinie 3:15 w nocy pacjentka została przyjęta na Izbę Przyjęć szpitala.

Jest to zespół objawów chorobowych charakteryzujących się wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. Biegli przyznali jednak, że podane pacjentce leki były nieadekwatne do wartości obserwowanego u niej ciśnienia.

Prokuratura dwa tygodnie po otrzymaniu opinii biegłych umorzyła śledztwo 30 grudnia 2020 roku. Stwierdziła między innymi, że "materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia istnienia związku przyczynowego pomiędzy pewnymi uchybieniami terapeutycznymi i diagnostycznymi a skutkiem narażenia życia pacjentki."

Prawnik: 3-letnia córka pacjentki i jej mąż mają prawo wiedzieć co się stało

_-_ Postępowanie,z kobietami które w okresie ciąży cierpią na nadciśnienie tętnicze wymaga bardzo ścisłego monitorowania stanu zdrowia pacjentki, ponieważ jest to stan zagrożenia życia dla mamy i dziecka. Gdy leczenie nie jest skuteczne, jedynym prawidłowym postępowaniem jest szybkie zakończenie ciąży poprzez cesarskie cięcie. Gdy ciąża jest powyżej 38. tygodnia - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia - należy rozwiązać ją niezwłocznie. Tymczasem, jak wynika z dokumentacji medycznej u pacjentki tego nie zrobiono. Dopiero gdy wystąpiły drgawki, utrata przytomności, lekarze zareagowali - mówi radca prawny Beata Bosak-Kruczek. Reprezentuje męża zmarłej pacjentki.

Prawnik w zażaleniu do sądu na umorzenie postępowania przez prokuraturę dowodziła, że pacjentce nie podano rekomendowanych przez lekarzy położników i kardiologów, leków hipotensyjnych. Nie wykonano też na „cito” badań laboratoryjnych. Były one gotowe dopiero po dwóch godzinach od momentu przyjęcia jej do szpitala.