Prof. Andrzej Horban o słowach Niedzielskiego: zimno mi się robi

- Na to wygląda, że poziom zakażeń opada szczęśliwie. Nie opada tak szybko, jak byśmy chcieli, ale opada. To bardzo dobra wiadomość, podobnie jak to, że świeci słoneczko – stwierdził w programie "Gość poranka" w radiu RMF FM prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze.