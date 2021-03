Prof. Horban wprost. Szczere słowa o testowaniu przyjezdnych z Wysp

System opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności. To oznacza, że musimy zacząć stosować się do zaleceń. Jeżeli nie mamy leczenia i szczepionki, to musimy stosować się do zasad reżimu sanitarnego. Bez tego zakażeń jest więcej - mówił prof. Andrzej Horban w TVN24.