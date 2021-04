Szwecja. 27-latek skazany za napad na polskiego kierowcę

Do tragicznego zdarzenia doszło w 2013 roku, gdy szwedzka policja znalazła pod Goeteborgiem zwłoki mężczyzny w spalonej kabinie tira. Śledztwo wykazało, że kierowca Grzegorz C. został brutalnie pobity i uduszony. Z naczepy ciężarówki skradziono drut metalowy wart około 22 tys. euro.

Funkcjonariusze na trop sprawcy trafili jesienią 2020 roku. Badania daktyloskopijne wykazały, że pozostawione odciski palców należą do Daniela C., 27-letniego obywatela Rumunii. Mężczyzna odsiadywał już wyrok za inne przestępstwo.

W wyniku ekstradycji stanął on przed szwedzkim wymiarem sprawiedliwości. Nie przyznał się do winy. Sąd orzekł, że Rumun był członkiem grupy przestępczej, która prawdopodobnie przyjechała do Szwecji, aby napadać na kierowców tirów. Brak jednak dowodów na jego uczestnictwo w morderstwie mężczyzny.