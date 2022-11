Tragedia w Olkuszu. 16-latek zatruł się czadem

Do tragedii w Olkuszu doszło w sobotę w mieszkaniu przy ulicy Legionów Polskich. Tego samego dnia ratownicy wezwani zostali do pobliskiej wsi Kosmolów w powiecie olkuskim, gdzie doszło do zatrucia czadem. "Wezwanym na miejsce służbom udało się uratować życie 16-latki. Dziewczyna trafiła do olkuskiego szpitala" - podał portal glos24.pl.