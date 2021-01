Tragedia w Norwegii. Fatalny bilans wypadku

Do tragedii doszło w środę rano w miejscowości Ask położonej około 40 kilometrów na północ od Oslo. Osuwająca się nagle ziemia pochłonęła kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Akcja poszukiwawcza do tej pory była utrudniona. Ratownicy nie wiedzieli czy można bezpiecznie wejść na gruzowisko, dlatego patrolowali teren przy pomocy helikopterów i dronów. Dopiero później do akcji zostały użyte psy mające wytropić zaginionych.