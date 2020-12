Norwegia. Osuwisko w Ask pochłonęło wiele domów. Zlekceważono raport geologów?

- To jest katastrofa - skomentowała po przybyciu do Ask premier Norwegii Erna Solberg. Jej zdaniem akcja ratunkowa może potrwać bardzo długo. Nadal poszukiwanych jest 12 osób (początkowo było ich 26 - przyp. red.). Wiadomo, że mieszkały w domach w centrum osuwiska, ale nie wiadomo, czy w chwili tragedii były w domu. Nie ma z nimi wciąż kontaktu.