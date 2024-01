Tragedia w Niemczech. Nie żyje 18-latek

Jak informuje "Bild", 18-letni Niemiec wpadł na mało rozsądny pomysł wrzucenia petardy do plastikowej rury. Dodatkowo podczas wybuchu był nad nią nachylony, przez co eksplodujący fajerwerk zranił go w głowę. Mężczyzna w wyniku obrażeń zmarł. W wyniku tego zdarzenia lekko ranny został również inny uczestnik niemądrej zabawy. Policja kryminalna prowadzi dochodzenie w celu zrozumienia okoliczności tego zdarzenia.