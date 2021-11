Tragedia w Niemczech. Matka zabiła pięcioro dzieci. Jest wyrok w głośnej sprawie

Prokurator domagał się maksymalnego wymiaru kary dla dzieciobójczyni, a obrona jej uniewinnienia. Istniały wątpliwości co do sprawstwa zbrodni. Oskarżona twierdziła, że nieznana osoba weszła do jej mieszkania, związała ją i zmusiła do napisania wiadomości na czacie, a potem zabiła dzieci. Przed sądem matka cały czas milczała. Biegli psychiatrzy i psychologowie zaświadczyli jednak, że oskarżona była w pełni zdolna do popełnienia przestępstwa. Nie znaleźli dowodów na poważne zaburzenia psychiczne.