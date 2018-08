Tragedia w Krynicy Morskiej. Jedna osoba nie żyje, druga zaginęła

Do tragedii doszło na plaży w Krynicy Morskiej. Podczas kąpieli w morzu dwóch mężczyzn nagle zaczęło tonąć. Jednego z nich udało się wyciągnąć na brzeg, jednak zmarł pomimo reanimacji. Drugiego do tej pory nie odnaleziono.

- pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych;

- stosować się do poleceń ratownika (m.in. zwracać uwagę na kolory flagi na kąpielisku – biała – kąpiel dozwolona, czerwona – zakaz kąpieli);

- nie wbiegać do wody rozgrzanym, aby nie doznać wstrząsu termicznego;

- nie skakać do wody w nieznanych miejscach, zwłaszcza „na główkę”, gdyż może się to skończyć śmiercią lub kalectwem;

- pływać dość blisko brzegu (nawet, gdy wydaje się nam, że jesteśmy dobrymi pływakami), zwłaszcza w naturalnych zbiornikach wodnych, gdzie możemy mieć do czynienia z prądami, wirami, nagłymi uskokami dna itd.;

- NIGDY nie pływać po wypiciu alkoholu;

- unikać też pływania bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do skurczów żołądka".