Tragedia w kopalnii w Czechach. Zbigniew Ziobro chce powołać zespół prokuratorów

Nie żyje 12 polskich górników. Powód: wybuch metanu. Jak do tego doszło? Chce to zbadać minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zwróci się do Czechów, by powołać polsko-czeski, dochodzeniowo-śledczy zespół prokuratorów,

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zbigniew Ziobro podjął działania w sprawie tragedii w Czechach (East News, Fot: Jan Bielecki)

Jak doszło do śmierci 13 górników w kopalni w czeskiej Karwinie? Odpowiedzi udzielają eksperci, ale okoliczności tragedii zbada Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. W piątek wszczęła śledztwo w sprawie "nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa zdarzenia w postaci pożaru oraz gwałtownego wyzwolenia energii związanego z wybuchem metanu, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób".

Śledztwo prokuratury okręgowej to nie wszystko. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie, by zwrócić się do strony czeskiej w celu powołania polsko-czeskiego zespołu dochodzeniowo-śledczego prokuratorów.

Przypomnijmy, że 12 z 13 ofiar to Polacy. Rannych zostało też 10 osób, jedna z nich jest w stanie ciężkim. Na powierzchnię wydobyto do tej pory jedno ciało. Dostęp do pozostałych, z powodu wysokiego stężenia metanu, nie jest możliwy.

Wirtualna Polska na bieżąco monitoruje sytuację. Możecie śledzić relację na żywo TUTAJ.