Tragedia w kopalni Zofiówka. W Jastrzębiu-Zdroju ogłoszono żałobę

Ogłoszona w poniedziałek żałoba trwa do końca tygodnia. Odwołano imprezy o charakterze rozrywkowym, których organizatorem było miasto.

"Apeluję do instytucji, stowarzyszeń i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju o zaniechanie organizowania lub ograniczenia w dniach żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym i sportowym" – stwierdziła w komunikacie prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

Na znak żałoby na budynkach użyteczności publicznej zostaną wywieszone flagi z kirem, a przed jastrzębskim magistratem opuszczone do połowy masztu.

Do tragedii doszło 5 maja. W wyniku silnego wstrząsu zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala. Już dziesiąty dzień ratownicy prowadzą akcję w kopalni. W sobotę i niedzielę dotarli do ciał dwóch z trzech uwięzionych górników. Cały czas ratownicy poszukują trzeciego z uwięzionych górników.