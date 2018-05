"Zofiówka". Znaleziono drugiego z poszukiwanych górników

Drugi z trzech górników poszukiwanych po wstrząsie w kopalni "Zofiówka", został przetransportowany na powierzchnię. Lekarz stwierdził śmierć mężczyzny. Akcja trwa. W dalszym ciągu poszukiwany jest jeszcze jeden górnik.

Jak pisaliśmy w WP , pierwszy z odnalezionych górników nie dawał oznak życia. Przetransportowano go do bazy.

Do tragedii w kopalni doszło 5 maja. W wyniku silnego wstrząsu zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek.