"Zofiówka". Znaleziono jednego górnika

Po ośmiu dniach akcji ratowniczej w kopalni "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju, ratownicy odnaleźli jednego z trzech poszukiwanych. W momencie znalezienia mężczyzna nie dawał oznak życia. Przetransportowano go do bazy akcji.



W wyniku silnego wstrząsu, który miał miejsce 5 maja w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni "Zofiówka" zginęło dwóch górników, a dwaj inni trafili z lekkimi obrażeniami do szpitala - opuścili go w piątek.