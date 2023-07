Tragedia w Grecji. Runął most w Patras. Pod gruzami są ludzie

Jak podaje grecki portal prororhema.gr, część mostu spadła w dzielnicy Perimetriki Odos w Patras. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne. Strażacy usiłują się dostać do tych, którzy zostali uwięzieni pod gruzami. Patras to trzecie co do wielkości miasto w Grecji, w administracji Peloponez.