Tragedia w Gogołowej. Nie żyje 3-miesięczne dziecko

Do ogromnej tragedii doszło w piątek (11 listopada) około godziny 13:30 we wsi Gogołowa w powiecie wodzisławskim (woj. śląskie) przy ulicy Wiejskiej. Do jednego z domów wezwano pogotowie ratunkowe. Służby zadysponowano do 3-miesięcznego niemowlęcia. Dziecko nie dawało oznak życia, nie oddychało.