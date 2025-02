Kulisy rozmów Trumpa z Putinem: Sondland ujawnia szczegóły

Choć oficjalne rozmowy między delegacjami USA i Rosji mają się odbyć w Rijadzie, kontakty między Trumpem a Putinem trwają od miesięcy. Sondland, który pełnił rolę pośrednika w kontaktach z Ukrainą, stwierdził: - Osobiście wiem, że rozmawiał on z Putinem wielokrotnie przez ostatnie kilka miesięcy i powiedział mu w niedwuznaczny sposób, że dobiją targu, bo jeśli tego nie zrobią, Putinowi nie spodoba się rezultat - powiedział w rozmowie z PAP.

Sondland podkreślił przy tym, że Trumpowi zależy na trwałym rozwiązaniu konfliktu.

Strategia Białego Domu

Według Sondlanda, obecna strategia Białego Domu polega na prowadzeniu równoległych rozmów z Rosjanami i Ukraińcami. - To, co dzieje się w tej chwili, to wiele dyskusji, które nie są publiczne. To jest jak góra lodowa, gdzie widzisz mały kawałek wystający z wody, ale góra lodowa jest cała pod wodą - stwierdził.

Sondland dodał, że Trump pozwala, aby sprawy rozwinęły się do punktu, w którym może wejść i sfinalizować umowę. Jego zdaniem, główny pomysł prezydenta na rozwiązanie konfliktu polega na oddaniu Rosji zagarniętych terytoriów w zamian za gwarancje pokoju.

- Możesz zatrzymać to, co masz, ale posuniesz się o jeszcze jeden cal, to zostaniesz uderzony tak mocno, jak gdyby Ukrainę obowiązywał Artykuł V, nawet jeśli Ukraina nie jest w NATO - przedstawia hipotetyczny przebieg rozmowy Trump-Putin rozmówca PAP.

Prezydentowi USA zależy na trwałości układu, co pozwoliłoby skupić się na "prawdziwym zagrożeniu", jakim są Chiny. Sondland podkreślił, że negocjowana umowa dotycząca zysków z ukraińskich minerałów krytycznych ma być podstawą przyszłego zaangażowania USA w bezpieczeństwo Ukrainy.