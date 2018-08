Tragedia w Darłówku. Trwają sekcje zwłok dzieci wyłowionych z Bałtyku

Na polecenie prokuratury w poniedziałek są przeprowadzane sekcje zwłok, które wyłowiono w Darłówku. Prokuratura potwierdza, że to ciała dzieci, które zaginęły we wtorek.

Najpierw w morzu odnaleziono Kacpra - chłopiec jeszcze żył i szybko trafił do szpitala. Niestety zmarł następnego dnia. Potem odnaleziono dwa ciała. – Zostały zabezpieczone do sekcji, które właśnie są przeprowadzane. Wcześniej odbyło się okazanie i potwierdzono, że to poszukiwane od wtorku dzieci – mówi Alicja Kowal, p.o. Prokurator Rejonowy w Koszalinie. Rodzice dzieci oraz ratownicy, którzy w dniu zaginięcia pracowali na plaży, zostali już przesłuchani.