Tragedia Polaka we Francji. Zastrzelił go pracodawca

39-letni mężczyzna z Polski od kilku lat na co dzień mieszkał we Francji, gdzie pracował w warsztacie samochodowym. Wszystko wskazuje na to, że został zamordowany, a powodem zbrodni były należne pieniądze, które ofiara chciała otrzymać od swojego pracodawcy za wykonywaną pracę. Niestety sprawa uciekła spod kontroli.