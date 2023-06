Dramatyczne doniesienia z Korei Północnej. Masowe zachorowania studentów

Jak zaznacza serwis Daily NK, akcje mobilizacyjne do prac przy sądzeniu ryżu przeprowadza się dorocznie. Nie ma nic wspólnego z pospolitym ruszeniem na pomoc rolnikom, by nie przeciwdziałać niedostatkom żywności. To niewolnicza praca przymusowa, której nikt nie może odmówić. Wzywani są nie tylko studenci, ale różne środowiska i grupy zawodowe.