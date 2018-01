Tragedia podczas nauki jazdy. Kursanci zginęli na miejscu, instruktor w szpitalu

Dobry przyjaciel, pilny uczeń, uczynny chłopak - tak o 18-letnim Bartku mówią znajomi. Chłopak zginął w wypadku samochodowym podczas ostatniej lekcji jazdy. Wśród ofiar znalazł się również jego starszy kolega, któremu wkrótce miało urodzić się dziecko. Instruktor jest w stanie ciężkim.



18-letni Bartek był uczniem Technikum Leśnego w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie) i wielkim pasjonatem sokolnictwa. Uczynny i systematyczny - tak opisują go koledzy. - Bardzo dobrze go wspominam. Znaliśmy się od trzech lat… Był oddanym kolegą, zawsze każdemu pomagał, jeśli prosiło się go o pomoc – mówi jego współlokator Witold w rozmowie z "Faktem".