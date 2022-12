"Stan krytyczny". Zamieszki w Mediolanie po klęsce Portugalii na mundialu

Kibice na całym świecie świętowali po tym, jak reprezentacja Maroka awansowała do półfinału mistrzostw świata. W większości regionów radość piłkarska była wolna od przemocy. W miastach takich jak Amsterdam, Utrecht czy Paryż dochodziło jednak do starć z policją. W Mediolanie, gdzie świętowało około 5000 fanów doszło do tragedii.