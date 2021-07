Zachodniopomorskie. Tragedia nad jeziorem. Bezskuteczna reanimacja

Apel o ostrożność

Od początku sezonu letniego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do Polaków, aby pływali tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodzili do wody po alkoholu lub środkach odurzających, a także, by wkładali kapok, będąc na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.